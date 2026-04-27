Milan-Juventus, la moviola di Calvarese: "Partita che testimonia la crescita di Sozza"

Termina 0-0 la sfida fra Milan e Juventus, che ha chiuso la domenica della 34^ giornata di Serie A. Una partita tesa, seppur non segnata da grandi polemiche di tipo arbitrale. Il direttore della gara, Simone Sozza, viene promosso dall'ex fischietto Gianpaolo Calvarese, che dalle colonne di Tuttosport ha analizzato gli episodi più delicati.

"Una serata che rappresenta un altro passo in avanti nella crescita dell’arbitro di Seregno", scrive Calvarese in merito alla prestazione di Sozza a San Siro, ieri sera. Giusti secondo Calvarese i gialli comminati a Cambiaso e Bartetsaghi, così come quelli mostrati a Boga, Estupinan e Locatelli nel secondo tempo. "La soglia disciplinare è comunque alta, come dimostrano le decisioni di non estrarre il giallo né per Locatelli, che entra in ritardo su Rabiot, né per lo stesso francese, che poco dopo commette un fallo su Bremer", si legge.

Poi Sozza non fischia un fallo di Gabbia: "Il difensore del Milan spinge David mentre il canadese correva verso la porta: poteva starci anche il giallo", scrive. Dal punto di vista tecnico, la prestazione di Sozza "è positiva", si legge ancora. Solo pochi giorni fa Sozza aveva già arbitrato a San Siro la sfida fra Inter e Como.