Serie A, gli arbitri della 16^ giornata: Juve-Roma a Sozza, Mariani per la Fiorentina
Attraverso i suoi canali ufficiali, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Simone Sozza arbitrerà il big match fra Juventus e Roma, mentre Maurizio Mariani dirigerà Fiorentina-Udinese.
Lazio – Cremonese Sabato 20/12 H. 18.00
Pairetto
Laudato – Regattieri
Iv: Bonacina
Var: Camplone
Avar: Manganiello
Juventus – Roma Sabato 20/12 H. 20.45
Sozza
Baccini – Perrotti
Iv: Sacchi
Var: Ghersini
Avar: Mazzoleni
Cagliari – Pisa H. 12.30
Fourneau
Bindoni – Monaco
Iv: Collu
Var: Manganiello
Avar: Ghersini
Sassuolo – Torino H. 15.00
Calzavara
Cecconi – Ceccon
Iv: Doveri
Var: Mazzoleni
Avar: Baroni
Fiorentina – Udinese H. 18.00
Mariani
Alassio – Tegoni
Iv: Arena
Var: Giua
Avar: Di Paolo
Genoa – Atalanta H. 20.45
Abisso
Di Gioia – Barone
Iv: Marchetti
Var: Gariglio
Avar: Marini
