Stop per Sozza, Il Messaggero in apertura: "Vergogna all'Olimpico, sospesi gli arbitri"

Le proteste della Lazio per l'arbitraggio di Sozza nel match contro la Fiorentina trovano oggi spazio anche sulla prima pagina de Il Messaggero. Il quotidiano romano anticipa quella che sarà la decisione dei vertici arbitrali, con il fischietto milanese che verrà punito con uno stop dopo la deludente prestazione dell'Olimpico: "Vergogna all'Olimpico, su Gila era rigore. Sospesi gli arbitri. Sarri in pressing sul mercato".

Il riferimento è alle lamentele biancocelesti per l'episodio del primo tempo, quando è stato chiesto un rigore per la trattenuta di Pongracic su Gila. La squadra di Sarri ha avuto da ridire anche per il rigore fischiato ai viola nella ripresa per un fallo molto leggero dello stesso difensore spagnolo su Gudmundsson, poi letale dal dischetto. "Anche nello spogliatoio la sensazione è la stessa dei tifosi, se la situazione si riducesse ai due episodi penserebbe a una serata storta - aveva detto Maurizio Sarri nella conferenza stampa post partita -. Gli episodi non sono 2, 3 o 4. È difficile spiegarlo ai giocatori che poi possono andare in nervosismo, purtroppo la situazione è questa. È una situazione su cui non possiamo influire ed è inutile spendere sanzioni. Se questa situazione è risolvibile, non possiamo farlo noi. È una situazione preoccupante".