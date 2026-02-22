Milan, Landucci: "Nel calcio conta far gol, non possesso palla. Non commento gli episodi"

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'amara sconfitta a DAZN contro il Parma:

Il Milan è mancato nell'alzare ritmo e intensità, o solo un po' di fortuna?

"Non credo a fortuna e sfortuna, abbiamo provato a far la partita, cercato di segnare in tutti i modi, abbiamo preso un palo clamoroso, stasera non ci è andata bene. Il Parma ha fatto una partita molto buona in fase difensiva, ha avuto anche un'occasione all'inizio con Pellegrino. Abbiamo avuto Gabbia che si è fermato nel riscaldamento, Loftus-Cheek ha preso questa botta, è stata una serata così, non ci andavano bene le cose. Rivedo il palo di Leao, era un tentativo molto bello, peccato. Ora bisogna resettare, siamo molto dispiaciuti, martedì riprendiamo e domenica andiamo a giocare una partita a Cremona, che sarà anche quella molto difficile".

La sua opinione sull'episodio del gol convalidato?

"Si parla sempre di VAR e arbitri, è molto difficile. Non mi sembra giusto commentare l'arbitro, lasciamo parlare chi è neutrale. L'arbitro ha deciso così, non cerchiamo alibi. Non vogliamo commentare, dobbiamo ripartire e pensare alla prossima partita".

Da ex portiere, il tuo punto di vista?

"Quelli sono semi blocchi che facciamo anche noi, non vengono fischiati. E' stato messo lì apposta per giocare la palla sul secondo palo. Io non voglio commentare, dovete farlo voi che siete neutrali, tutti ora fanno polemica e a volte anche noi sbagliamo esagerando. Non so se era fallo, accettiamo la decisione, pensiamo a cosa dobbiamo fare noi per migliorare, non pensare all'arbitro. Conta far gol nel calcio, non far possesso palla, abbiamo tirato 25 volte e non abbiamo fatto gol".

Dove vorresti vedere miglioramenti?

"Quando troviamo squadre chiuse facciamo fatica, dobbiamo muoverci meglio. Ci aspettavamo questo atteggiamento, avevamo lavorato sugli inserimenti in settimana ma l'abbiamo fatto troppo poco oggi, li abbiamo avvantaggiati crossando troppo e non trovando nessuno in area. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, Fullkrug ci dava un riferimento, ma facciamo troppo fatica con chi si chiude".

Un aggiornamento su Loftus-Cheek:

"E' andato in ospedale per accertamenti, non ho notizie fresche. Ha preso una discreta botta, non conosco le sue condizioni".