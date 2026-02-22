Tris della Roma contro la Cremonese: stavolta la firma è di Pisilli, partita ormai chiusa
Tris della Roma contro la Cremonese: Koné serve in zona avanzata Malen, la cui conclusione trova l'opposizione di Folino. Palla in area nella zona di Niccolò Pisilli, che col destro trafigge Audero per il 3-0. All'86' la partita è ormai definitivamente chiusa tra le mura dell'Olimpico, dove è successo tutto nella ripresa.
