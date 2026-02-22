Serie A, la classifica aggiornata: il Milan resta a -10 dalla vetta, Parma a +11 sulla terzultima
Il Parma batte a sorpresa il Milan e si porta a +11 sulla Fiorentina terzultima in classifica, respirando aria fresca in chiave salvezza. Brutto stop invece per i rossoneri, che restano a -10 dall'Inter e dicono forse addio alle loro speranze scudetto. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare del 26° turno.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 64 (26)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Genoa 27 (26)
Torino 27 (26)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)
