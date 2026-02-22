Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Landucci: "Se parlo con quelli del Parma era gol, per noi era fallo"

Milan, Landucci: "Se parlo con quelli del Parma era gol, per noi era fallo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:18Serie A
Antonello Gioia
fonte dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Che umore ha la squadra?

"Siamo amareggiati, abbiamo cercato di fare di tutto per vincerla. Non ce n'è andata una giusta... Gabbia si è fatto male prima della partita, Ruben è in ospedale, ci è andata male su tutto. Abbiamo avuto occasioni. È stata una serata un po' storta. Ma ora resettiamo, da martedì ripartiamo. Abbiamo 12 partite, pensiamo una partita alla volta e poi vediamo dove saremo".

Troppi episodi a sfavore?

"Ormai in Serie A si parla solo di arbitri... Se parlo con quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Però ci sono gli arbitri che giudicano, noi dobbiamo pensare solo a fare meglio. I ragazzi negli spogliatoi erano tutti amareggiati, come tutti noi. Ma bisogna voltare pagina e pensare alla Cremonese".

Champions unico obiettivo?

"Mi sembra che Allegri abbia sempre dichiarato questo. Per noi è importantissimo arrivare in Champions, ma con le chiacchiere non ci si va. Dobbiamo fare punti. L'ambiente deve essere positivo, noi lo siamo sempre. Le chiacchiere le porta via il vento, le biciclette i livornesi".

È mancata brillantezza?

"Abbiamo giocato mercoledì, però la squadra sta bene. Ci è mancata un po' di energia, volevamo spaccare il mondo subito, ci voleva più calma. Però ritroveremo energia in settimana e domenica faremo sicuramente meglio".

Perché con squadre così chiuse non si gioca con tre punte?

"Non è che se giochi con tre punte vinci le partite... Abbiamo fatto 54 punti in questa maniera. Vero che facciamo più fatica con le squadre chiuse, ma oggi ci siamo mossi poco. Abbiamo lavorato bene in settimana, ci aspettavamo questa partita. Però sono partite che nascono un po' male...".

Editoriale di Luca Calamai
