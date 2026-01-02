Milan, Leao in gol al primo tiro in porta: "Aspettavo la posizione giusta per concludere"

Match-winner della gara disputata dal Milan contro il Cagliari, Rafa Leao ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "La cosa più importante è stata la vittoria. Abbiamo fatto una partita incredibile, qui è difficile giocare e abbiamo disputato una buona gara. Siamo stati bravi, siamo sulla strada giusta. I dettagli sono stati fondamentali, il mister nell'intervallo ci ha chiesto di spaccare la partita. Aspettavo la posizione giusta per concludere, sono contento".