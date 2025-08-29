Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Loftus-Cheek: "Mi trovo bene giocando più avanti. I gol? Viene prima la squadra"

Milan, Loftus-Cheek: "Mi trovo bene giocando più avanti. I gol? Viene prima la squadra"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:50
di Pierpaolo Verri
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Loftus-Cheek interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Milan.

23.45- Inizia la conferenza stampa.

Cosa può darti questo gol?
"Un buon inizio stasera. Io e Fofana siamo capaci di andare al gol, lui è un grande giocatore, è pericoloso anche in proiezione offensiva. Mi trovo bene in una posizione più avanzata verso l'area di rigore. Allegri dice che possiamo fare 15 gol in due? Siamo capaci di farlo. Questa sera abbiamo messo un primo tassello".

Com'è giocare con Modric?
"Un giocatore incredibile, ci dà una grande mano con la sua esperienza e la sua qualità. Sono molto felice che sia qui".

Come ti trovi con Allegri?
"Spero di fare una buona stagione, voglio fare più gol e più assist quest'anno, ma ciò che conta è la vittoria di squadra. Con il mister mi trovo bene, lavoriamo tanto tatticamente e fisicamente. Con la Cremonese non è andata bene, stasera è andata meglio. Ora lavoreremo duramente durante la sosta".

I tifosi vi hanno incitato, quanto ha inciso l'assenza del tifo a San Siro?
"I tifosi ti trasmettono grande energia dagli spalti, è fantastico il loro supporto. La scorsa stagione è stata difficile per noi, ma quest'anno vogliamo fare un'annata diversa. Quando i tifosi ci spingono è una bella sensazione, stasera il supporto è stato incredibile".

23.50- Finisce la conferenza stampa.

