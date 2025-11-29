Maignan è tornato Magic. E ha dato un segnale: è il momento di accelerare nella trattativa per il rinnovo

Dopo la scorsa stagione, infarcita di alti e bassi, a tanti erano venuti dubbi in merito allo status di Mike Maignan all'interno della rosa del Milan. Per qualcuno era in parabola discendente, per altri era il sacrificio sull'altare del mercato da portare a termine. Ad ogni modo, il rinnovo a cifre da top player sembrava essere quasi fuori discussione.

Poi è arrivato l'ottimo inizio di questa stagione, con l'exploit nel derby vinto contro l'Inter: "Mike è sempre stato uno tra i più portieri più forti al mondo, quindi non mi meraviglio del suo rendimento. Per quanto riguarda il contratto: c'è la società che ci pensa, la società sta lavorando per dare un futuro con stabilità a questa squadra. Io con Mike ci parlo, ma di robe di campo, così come il suo allenatore Filippi. Ma sono contento, perché lo vedo sereno e sta confermando le sue qualità", ha spiegato nelle scorse ore Massimiliano Allegri.

Una trattativa per il rinnovo che resta lì sullo sfondo, senza che per il momento sia arrivata l'accelerata decisiva. Ma il momento sembra essere caldo, in un senso o nell'altro. Da una parte il Milan che potrebbe aumentare la propria offerta, o almeno migliorarla. Dall'altra il giocatore che sta valutando il da farsi, forte anche di altre proposte dalla Premier League. Con una decisione che potrebbe comunque arrivare entro la fine dell'anno...