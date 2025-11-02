Milan, Maignan: "Scudetto? E' presto, siamo a novembre. Sul rigore ero fiducioso"

Il portiere del Milan Mike Maignan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma vinto per 1-0 e valido per la 10^ giornata di Serie A.

Tutti a difendere questo risultato: che 3 punti sono?

"3 punti importanti, come tutti i punti. Siamo nel percorso che stiamo facendo da inizio stagione, quando giochiamo insieme così possiamo solo fare un risultato positivo".

Milan da scudetto?

"E' troppo presto, siamo a novembre. Abbiamo una bella squadra, siamo uniti e pensiamo partita dopo partita. Abbiamo grande ambizione, ma dobbiamo avere la testa sulle gare".

Il rigore parato?

"Momento decisivo della partita. I compagni avevano fiducia in me e anche io ero fiducioso".