Milan, Maignan sul rigore: "Cosa può fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio?"
Al termine della sfida tra Roma e Milan, terminata 1-1, è intervenuto Mike Maignan ai microfoni di DAZN per analizzare il match: "Siamo venuti qui per vincere, volevamo i tre punti. Abbiamo trovato una squadra tosta e difficile da affrontare in casa loro. Nella ripresa abbiamo avuto l'occasione di fare gol. Il rigore? Cosa può fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio? Poteva pure fischiare il secondo su Modric. Per i primi posti ci sono tante squadre molto forti, ogni gara è importante, giochiamo ogni gara per vincere e cerchiamo di farne più possibili".
