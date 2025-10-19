Milan, Modric: "Leao è uno dei migliori giocatori al mondo, può crescere ancora tanto"

Luka Modric, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta 2-1 in rimonta sulla Fiorentina "Leao è veramente un bel giocatore, un grande talento: per me uno dei migliori al mondo e può ancora crescere. Spero che questo gol lo aiuti a prendere ancora più fiducia nelle sue qualità. Dobbiamo pensare gara dopo gara, abbiamo mostrato carattere e bisogna continuare così facendo le cose che ci chiede il mister".