Modric e Lautaro stelle agli Awards. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Lo Scudetto siamo noi"

"Lo Scudetto siamo noi". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sugli Awards organizzati all'Auditorium Fiera di Milano. Tra i tanti ospiti presenti anche Luka Modric e Lautaro Martinez. Il croato ha ricevuto il premio carriera e ha speso belle parole per Allegri e il Milan, con cui il centrocampista punta a vincere lo Scudetto.

Il capitano dell'Inter invece ha ammesso di non essere mai stato così forte e vede i nerazzurri pieni di energia. Lautaro, che ha ricevuto il premio per la miglior performance dell'anno, sogna un altro tricolore ma deve fare i conti con la concorrenza del Diavolo così come con quella di altre contendenti come Napoli e Roma.

COPPE EUROPEE - In prima pagina ampio spazio è dedicato anche ad Europa e Conference League, dove le italiane hanno brillato ieri sera lanciando un bel segnale anche in chiave ranking. Colpaccio della Roma, che si è imposta per 0-3 in casa del Celtic sfruttando la doppietta di Ferguson e un autogol. Vince in rimonta contro il Celta il Bologna, trascinato dalle due reti di Bernardeschi. In Conference invece la Fiorentina è tornata a vincere, battendo 2-1 la Dinamo Kiev con le reti di Kean e Gudmundsson.