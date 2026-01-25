Milan, Modric: "Maignan ci ha salvati nel primo tempo"

Al termine della sfida tra Roma e Milan, terminata 1-1, è intervenuto Luka Modric ai microfoni di DAZN per analizzare il match: "Maignan ha salvato il risultato nel primo tempo, loro hanno dominato dopo i nostri primi quindici minuti poi nella ripresa siamo stati più bravi. Hanno trovato il gol su rigore: probabilmente, senza quel rigore, avremmo mantenuto il vantaggio. Siamo contenti di aver allungato la striscia e ora siamo concentrati sul prossimo match".