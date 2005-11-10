Milan, Modric: "Finora stavamo facendo bene, non ci aspettavamo questo ko"

Luka Modric parla così a Sky Sport del ko del Milan in casa del Bologna: “È una sconfitta dura, non ce l’aspettavamo, specialmente dopo il primo tempo. Fino a stasera, penso che avessimo fatto bene in campionato, però è arrivata la prima sconfitta. Nel secondo tempo abbiamo perso tantissimi duelli, quel gol subito su calcio piazzato è stato sfortunato e ci siamo buttati giù. La prestazione del secondo tempo ci ha fatto meritare la sconfitta”.

I tanti infortunati possono essere una motivazione?

“Non possiamo avere degli alibi, in alcun modo. So che ci sono tanti infortunati, ma è positivo che molto presto arriverà una grande partita come il derby. Abbiamo fatto molto bene fino a questo momento, per cui dobbiamo mantenere e restare positivi”.

Come sta crescendo questo Milan? C’è sfiducia?

“Penso che stiamo crescendo bene, in una direzione buona. Amorim è arrivato con nuove idee e uno stile di gioco nuovo, poco a poco stiamo cercando di comprendere le sue idee e capire cosa ci chiede. Fino a stasera penso che abbiamo fatto tutto bene, ma c’è sempre bisogno di migliorare. Ci sono grandi margini di miglioramento”.