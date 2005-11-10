Milan, Modric: "Questo ko non cambia la nostra idea di gioco. Voltiamo pagina con l'Inter"

Al termine della sfida tra Milan e Bologna, terminata 2-4 che ha costretto ai rossoneri al primo ko in Serie A, ai microfoni di TeleLombardia ha parlato Luka Modric: "Sì, è una sconfitta dura, non ce l'aspettavamo. Soprattutto quando sai che tra tre giorni c'è il derby. Però è successo quel che è successo e niente, bisogna andare avanti. Dobbiamo rimanere positivi, non possiamo adesso lamentarci ed essere giù di morale e pensare alle cose negative. Dobbiamo essere forti, uniti e fare meglio, perché credo che questa sconfitta non debba cambiare nulla di ciò che stavamo facendo in campionato. Bisogna continuare insieme, positivi, e speriamo di fare una grande partita davanti ai nostri tifosi. Giochiamo in casa e sono sicuro che faremo una grande partita".

Vi manca un po' di continuità?

"Io credo che in campionato stessimo facendo abbastanza bene, fino a questa sera. In Europa meno, abbiamo due sconfitte e di sicuro sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. Sicuramente l'equilibrio in generale è molto importante nel calcio e nella squadra. Ormai non possiamo farci nulla, abbiamo perso, però questo non deve cambiare il nostro modo di pensare, la nostra idea, come vogliamo giocare, il modo in cui vogliamo giocare. Dobbiamo restare uniti e positivi perché il derby arriva in fretta. Ci sono tante partite ed è un bene a volte, soprattutto quando perdi, perché vuoi dimostrare che è stata solo una brutta serata che può capitare e voltare subito pagina. E non c'è scenario migliore che farlo contro l'Inter".

Che partita sarà il derby?

"Bisogna metterci tutto: essere intelligenti, correre, lottare, stare uniti. Non c'è un solo aspetto importante, ci sono tantissimi aspetti importanti per questa partita, e basta. Giochiamo in casa e avremo bisogno della nostra gente, del loro supporto che avvertiamo sempre. Spero che sabato, sia loro sugli spalti che noi in campo, saremo tutti ad altissimo livello".