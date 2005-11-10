Milan al tappeto, Modric amaro: "L'autogol improvviso ci ha innervosito"

Intervistato da SportMediaset dopo Milan-Bologna, Luka Modric ha rilasciato queste parole: "È una sconfitta dura per noi, soprattutto perché arriva a pochi giorni da una sfida importante come quella contro l'Inter. Ora però dobbiamo essere bravi a rialzarci subito perchè sabato arriva presto. Eravamo partiti bene stasera, credo che in campionato finora abbiamo fatto bene. L'autogol improvviso ci ha innervosito, eravamo troppo frettolosi e non siamo più riusciti a riprendere in mano la partita. Nel finale abbiamo fatto male e la sconfitta è stata giusta.

Ora dobbiamo restare positivi e i tifosi devono stare tranquilli perchè sabato daremo tutto quello che abbiamo per vincere il derby. Gli ultmi due derby li abbiamo vinti e quindi speriamo di continuare questa tradizione positiva. Sappiamo che sarà difficile, ma abbiamo fiducia nei nostri mezzi e sono sicuro che faremo una grande partita".

Il craoto ha infine commentato il Pallone d'Oro vinto da Kane: "Pallone d'Oro? C'erano tanti candidati di grande valore, ma se l'ha vinto Kane è perchè lo meritava. Gli faccio tanti complimenti".