Milan, non doveva nemmeno esserci: Fullkrug stringe i denti ed entra contro il Como
Doveva essere fuori almeno una ventina di giorni, per l'infrazione ad una falange del dito del piede subita in allenamento. E invece Niclas Fullkrug ha spinto e convinto Allegri non solo a convocarlo per Como-Milan ma anche a farlo subentrare: al minuto 62 il centravanti tedesco, neo arrivato in casa rossonera, per siglare la quarta presenza con la maglia del Diavolo.
Una smentita secca per l'allenatore rossonero che invece in conferenza stampa alla vigilia aveva dichiarato che l'ex Dortmund non ci sarebbe stato né oggi né contro il Lecce.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
