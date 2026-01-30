Milan, obiettivo in casa Bayern Monaco: chiesto il laterale destro Magnus Dalpiaz
Secondo quanto rivelato da Sky Sport, in queste ore il Milan starebbe spingendo per ingaggiare Magnus Dalpiaz, il terzino destro diciottenne del Bayern Monaco. Il club rossonero vorrebbe un prestito con opzione di riscatto, mentre il Bayern insisterebbe per avere una clausola di riacquisto, per non perdere il controllo sul giocatore.
