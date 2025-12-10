Milan, piace Hugo Souza del Corinthians se non dovesse rinnovare Maignan. Costa 12 milioni

Da una parte la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, dall'altra una possibile alternativa per la porta del Milan in caso di fumata nera col francese. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, recentemente i rossoneri stanno lavorando con più forza e concretezza per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 di Maignan.

La società, però, sta anche sondando preventivamente il mercato qualora ci fosse bisogno di sostituire un portiere così importante. Tra i nomi valutati per il futuro c'è anche quello di Hugo Souza, portiere classe 1999 del Corinthians che ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. La priorità resta il rinnovo di Maignan, ma qualora non dovesse andare a buon fine la trattativa il Milan dovrebbe trovare il sostituto e il brasiliano è uno dei candidati.