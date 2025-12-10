Avellino, Aiello a caccia di difensori. Si guarda in casa di Juve, Palermo e Spezia

Mario Aiello lavora su più fronti. Il direttore sportivo dell'Avellino è attivo da settimane sul mercato, presente costantemente a bordo campo ma altrettanto operativo nelle trattative in entrata e in uscita.

Sul binario delle cessioni, scrive Il Mattino, ci sono una decina di calciatori. Il fuori lista Sonny D'Angelo è conteso da Giugliano e Picerno, mentre Facundo Lescano ha attirato l'interesse di diverse big di Lega Pro, con la Salernitana in pole position. Sempre da Salerno rimbalza anche la voce dell'interesse per Michele Rigione.

La fascia sinistra: Aurelio nel mirino

In entrata, per la fascia sinistra il rinforzo potrebbe arrivare dallo Spezia. Con l'arrivo di Roberto Donadoni in Liguria, Pietro Beruatto ha ritrovato la titolarità, ma questo ha scontentato Giuseppe Aurelio, classe 2000, che attraverso il suo agente Martone avrebbe chiesto la cessione. Un'opportunità che l'Avellino sta valutando con attenzione.

Difesa: Gil e Diakite le piste

Per la difesa centrale Aiello ha già bussato alla porta della Juventus Next Gen per chiedere informazioni su Javier Gil, difensore spagnolo classe 2006 che ha ritrovato continuità con cinque partite da titolare nelle ultime giornate. Fuori dal progetto di Filippo Inzaghi a Palermo, invece, piace Salim Diakite, 25enne apprezzato per la sua duttilità.