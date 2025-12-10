Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a Class CNBC toccando tanti temi legati all'attualità rossonera. Questo un estratto del suo pensiero:

"Dopo aver vinto una partita sofferta come quella col Torino, io guardo davanti e sono ottimista, pieno di speranza. Resta un fatto chiave, che ripeto io e che ripete anche Allegri: noi abbiamo un obiettivo, essere in Champions League l'anno prossimo. Il Milan deve essere sempre in Champions League. Noi siamo una squadra mondiale, abbiamo 400 milioni di tifosi nel mondo, dobbiamo essere nel palcoscenico del calcio mondiale che è la Champions League".

Quindi un pensiero sul lavoro che sta portando avanti Massimiliano Allegri:

"Credo che avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un'atmosfera di serenità e di ottimismo, vivendo tutto su un piano emotivamente sano come fa Allegri, sia un elemento chiave. Come diffonde serenità a me, sono convinto che la diffonda anche a squadra e staff".