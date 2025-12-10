Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
C'è un problema in più per Chivu: quando l'Inter va sotto, perde sempre

C'è un problema in più per Chivu: quando l'Inter va sotto, perde sempre
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 14:08
Alessio Del Lungo

L'Inter ha un problema nei big match e questo è ormai chiaro a tutti. Dopo aver perso contro Juventus, Napoli, Milan e Atletico Madrid, i nerazzurri cadono anche contro il Liverpool e salgono a 6 sconfitte stagionali su 21 partite disputate, di cui 14 in Serie A, 6 in Champions League e una in Coppa Italia. C'è però un altro dato che accomuna tutti i ko della squadra di Cristian Chivu.

Se vengono prese in esame le singole gare ci si accorge come l'Inter sia andata sotto nel punteggio in 6 incontri e li abbia persi tutti. Le dinamiche sono diverse perché, a volte, i match sono stati momentaneamente pareggiati, come in Spagna due settimana fa, altri in cui addirittura erano stati ribaltati, ma alla fine la sostanza non cambia perché i punti raccolti sono stati zero.

Difficile capire se è un problema mentale, tecnico, tattico o fisico, ma è evidente come la reazione da parte dell'Inter sia nulla. E questo non è un discorso che si può fare per la mole di gioco prodotta perché spesso le occasioni arrivano, ma, o non si traducono in gol, e di conseguenza diventano inutili, oppure sono solo momentanee prima di crollare nuovamente. Chivu deve trovare come rimediare.

