Cesena-Mantova aperta agli ospiti, Di Taranto: "Sarà una festa per entrambe le tifoserie"

Il direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto ha commentato sui canali ufficiali del club la decisione del Ministero dell’Interno di aprire la trasferta di sabato ai tifosi del Mantova, legati da un gemellaggio a quelli romagnoli, sospendendo il divieto di tre mesi inflitto ai virgiliani dopo gli scontri contro i padovani.

“Accogliamo con grande soddisfazione la sospensiva del ministro Piantedosi, che ha recepito come questa partita sarà una festa per entrambe le tifoserie, che celebreranno un gemellaggio ormai pluridecennale. Tutte le iniziative sociali previste per la giornata di sabato 13 dicembre sono confermate e questa è una bellissima e tangibile dimostrazione del grande impatto che i Club e la Lega B possono avere in tema di responsabilità sociale: in particolare, sarà un momento sicuramente indimenticabile per i ragazzi del progetto “Per un Calcio Integrato” che, grazie al provvedimento adottato, potranno vivere l’esperienza sul campo davanti ad uno stadio come sempre colmo di passione e calore".

"Un ringraziamento particolare intendo rivolgerlo al Presidente Bedin ed a tutta la Lega B, - ha concluso Corrado Di Taranto -oltre che a Marco Valentini, da giorni impegnato alacremente per l’ottenimento di questo risultato, ed agli uffici del Cesena FC per il prezioso ed instancabile lavoro svolto".