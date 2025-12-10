La mossa di Cairo: in un momento delicato per il Torino, paga Vagnati e non Baroni

Non è un momento facile per il Torino, che viaggia ormai su una sorta di ottovolante dall'inizio di questa stagione, alternando momenti positivi a battute d'arresto preoccupanti e prolungate. I granata, per far parlare i numeri, non vincono ormai da fine ottobre in Serie A, arrivando a sei partite consecutive senza un successo, delle quali tra l'altro le ultime tre sono tutte sconfitte.

Urbano Cairo ha quindi rotto gli indugi e deciso di provare a dare uno scossone all'ambiente. Non il più 'canonico', quello che porta solitamente a puntare il dito contro l'allenatore, bensì andando a sostituire il Direttore Sportivo, quel Davide Vagnati più volte finito nel mirino della critica nei tempi recenti. D'altronde è anche normale che sia andata così, ripensando a quanto detto dallo stesso Cairo subito dopo l'ultima delle tre sconfitte di fila del suo Toro, il 2-3 subito in rimonta dal Milan: "Sarà mica Baroni il tema. Con lui ci parlo ogni giorno, ma non c'è argomento, non è in discussione. Abbiamo avuto altre partite in cui fatto un gol ci siamo abbassati, stavolta abbiamo subito un primo gol che non puoi mai prendere, poi il secondo vabbè e il terzo in dieci. Non è tutto perfetto, se prendi tre gol qualche errore c'è e va corretto, ma il tema non è l'allenatore".

Di seguito il comunicato ufficiale diramato poco fa dal Torino e contenente la duplice notizia dell'esonero di Vagnati e del ritorno in sella di Petrachi: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".