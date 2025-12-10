Palermo, Le Douaron: "Giocare al Barbera ti rimane dentro. Sogno di festeggiare sotto la curva"

“Direi che adesso posso sorriderci sopra, ma è stata una coincidenza davvero grottesca. A Empoli sentivo di potere rimanere in campo e continuare dopo la botta in testa, ma il mister aveva già scelto la sostituzione a prescindere. Alla fine conta solo il bene della squadra”. L’attaccante del Palermo Jeremy Le Douaron nel corso di un’intervista all’edizione locale de La Repubblica torna così sulle ultime due gare dove è stato costretto a uscire, in entrambi i casi, per un colpo alla testa e dove sono arrivati sei punti per la squadra.

Il francese poi si sofferma sul momento di flessione vissuto recentemente e su come è stato messo alle spalle: “Credo sia cambiato soprattutto l’atteggiamento collettivo, non ci siamo mai disuniti e abbiamo parlato di cosa non funzionava assumendoci le nostre responsabilità. Ora stiamo vedendo i frutti, c’è più intensità, più continuità e più fiducia”.

Spazio poi al lavoro con il tecnico Pippo Inzaghi che sembra abbia trovato la giusta posizione all’attaccante per mostrare tutte le sue qualità, una fiducia che gli permette di giocare in maniera più naturale ed essere utile alla squadra non solo con i gol. Inoltre Le Douaron sottolinea come il mister capisca le sensazioni di chi scende in campo e sappia trasmettere energia dal punto di vista umano e chiarezza sul versante tattico.

Spazio infine alla sfida contro la Sampdoria con un sogno nel cassetto: “Il Barbera pieno è qualcosa che ti rimane dentro, la spinta dei tifosi fa davvero la differenza. Speriamo di regalare una serata all’altezza della passione dei tifosi. Giocare in uno stadio così è un privilegio e se potessi scegliere un regalo di Natale vorrei continuare a sentire questa connessione con la città e con la squadra. Magari un gol decisivo da festeggiare sotto la curva, con 35 mila tifosi in piedi a urlare il mio nome”.