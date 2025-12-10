Union Brescia, spunta anche Caserta per la panchina. Ma Corini resta favorito

Sono due le panchine di Serie C, entrambe nel Girone A, che sono ancora alla ricerca di un allenatore per proseguire la stagione dopo i recenti esoneri. Si tratta dell’Union Brescia, che lunedì ha deciso di esonerare Aimo Diana e della Pro Patria che nella giornata di ieri ha chiuso il rapporto con Leandro Greco.

Lunga la lista di tecnici accostati nelle ultime ore al club lombardo dove Eugenio Corini resta in testa per un ennesimo ritorno – sarebbe la quarta volta sulla panchina delle Rondinelle - con in alternativa i nomi di William Viali, Luca D'Angelo e, come riporta La Gazzetta dello Sport, di quel Fabio Caserta esonerato poche settimane fa dal Bari in Serie B che dovrebbe prima liberarsi dell’accordo con i pugliesi per poi, eventualmente, ripartire dalla Serie C.

In casa Pro Patria invece i nomi più caldi sono quelli di Giacomo Gattuso , reduce da un anno e mezzo alla guida del Novara, e l’esperto Beppe Sannino reduce da alcune esperienze all’estero come quelle con Paradiso e Bellinzona in Svizzera e Al-Ahly Bengasi in Libia. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo la breve esperienza con la Nocerina in Serie D.