Celta Vigo-Bologna, i convocati di Italiano: c'è Ferguson. Out in quattro
Alla vigilia della sfida contro il Celta Vigo, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in terra spagnola. Assente ancora una volta Skorupski, così come Ciro Immobile, che non può però prendere parte alle partite della competizione europea visto che non è stato inserito in lista UEFA. Indisponibili anche Freuler, Casale e Vitik mentre è regolarmente a disposizione Ferguson.
L'elenco completo.
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Fiorentina, Vanoli: "Restiamo uniti e non andiamo uno contro l'altro. Voglio uomini più che calciatori"
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l'imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l'uomo che non c'era. Juve: l'ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Inter: l'imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l'uomo che non c'era. Juve: l'ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Hugo Souza, il Corinthians e la chiamata di Ancelotti. Chi è il portiere che può sostituire Maignan al Milan
Fiorentina, Vanoli: "Restiamo uniti e non andiamo uno contro l'altro. Voglio uomini più che calciatori"
