Torna in campo la Serie C. Oggi le quattro gare dei Quarti di Finale di Coppa Italia

Archiviate le fatiche del weekend, e con la 18ª giornata che incombe, torna in campo la Serie C, e lo fa con i Quarti di Finale della Coppa Italia di categoria, che si giocheranno questo pomeriggio e daranno i nomi delle quattro semifinaliste che si avvicineranno quindi alla finalissima.

Come da regolamento, "i Quarti di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Nelle gare dei Quarti di Finale ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”; non saranno quindi previsti, neppure in questo caso - come accaduto nei precedenti turni, i tempi supplementari.

Di seguito, il programma:

Mercoledì 10 dicembre

Ore 18.00 - Potenza-Crotone (diretta Rai Sport)

Ore 18.00 - Pro Vercelli-Latina

Ore 18.00 - Ravenna-Renate

Ore 18.00 - Ternana-Union Brescia

Riportiamo poi anche il programma dei successivi step della competizione, con gli accoppiamenti delle semifinali che non sono ancora stati stabiliti (a partire da questo step, ci saranno gare di andata e ritorno):

SEMIFINALI

Andata: mercoledì 14 gennaio 2026

Ritorno: mercoledì 28 gennaio 2026