TMW Liverpool, Szoboszlai: "I tifosi dell'Inter devono prendersela con l'arbitro, non con me"

Dominik Szoboszlai è il match winner della partita tra Inter e Liverpool, terminata 1-0 grazie al gol su calcio di rigore dell'ungherese, che ha parlato ai microfoni dei media presenti in zona mista: "È stata una bella vittoria, una vittoria dura perché non è mai facile giocare a San Siro ma in generale in Champions. Una vittoria pulita e penso che possiamo arrivare tra le Top 8".

L'assenza di Salah ha indubbiamente influito sulla vostra pericolosità offensiva. Che cosa vuole dire al suo compagno?

"È una cosa che riguarda lui, la sua vita, la sua carriera, non ha niente a che vedere con i giocatori".

Che cosa può dirci del rigore assegnato a voi per fallo su Wirtz? I tifosi dell'Inter sono molto arrabbiati.

“Perché sono arrabbiati? La decisione l’ha presa l’arbitro devono prendersela con lui, non con me".

Il gol del Liverpool era da annullare?

“Credo sia stata una decisione giusta, era fallo di mano e punizione per l’Inter ma nel finale ce l’ha restituito”