Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Juventus, Arsenal e Real Madrid hanno conquistato la vittoria nella prima tornata di gare della 5ª giornata della League Phase di Women's Champions League disputata ieri. Oggi spazio alle restanti cinque gare in programma, con un occhio particolare a quanto accadrà a Londra dove la Roma di Luca Rossettini andrà a far visita al Chelsea. Con l'obiettivo di cancellare lo zero ancora presente nella casella delle vittorie nella massima competizione continentale per club.
Di seguito il quadro completo dei risultati e le classifiche della League Phase:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA
St. Polten-Juventus 0-5
6' Vangsgaard, 43' rig. e 59' rig. Girelli, 66' Pinto, 81' Krumbiegle
Arsenal-Twente 1-0
10' Mead
Paris Saint Germain-OH Leuven 0-0
Real Madrid-Wolfsburg 2-0
19' Mendez, 67' Caicedo
Mercoledì 10 dicembre
Ore 18:45 - Barcellona-Benfica
Ore 18:45 - Valerenga-Paris FC
Ore 21:00 - Chelsea-Roma
Ore 21:00 - Manchester United-Lione
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Bayern Monaco
CLASSIFICA
Barcellona 10
Juventus 10*
Real Madrid 10*
Lione 10
Wolfsburg 9*
Arsenal 9*
Manchester United 9
Bayern Monaco 9
Chelsea 8
Atletico Madrid 6
OH Leuven 6*
Paris FC 5
Valerenga 4
Twente 2*
Benfica 1
Paris Saint-Germain 1*
Roma 1
St. Polten 1*
* una gara in più
