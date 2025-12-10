Hugo Souza, il Corinthians e la chiamata di Ancelotti. Chi è il portiere che può sostituire Maignan al Milan

Hugo de Souza Nogueira, o più semplicemente Hugo Souza. E' questo l'ultimo nome in orbita Milan per la porta del futuro. Tutto dipende da cosa farà Mike Maignan, certo, ma intanto ecco che il nome del brasiliano classe '99 arriva in cima alla lista rossonera per un eventuale avvicendamento tra i pali. Colori, quelli rossoneri, che per altro ha già vestito in carriera avendo militato per oltre dieci anni nei vari livelli del settore giovanile del Flamengo.

La chiamata di Ancelotti - Oggi Hugo Souza - 198 centimetri di altezza - gioca nel Corinthians (con cui ha un contratto fino al 2028), ma la sua vita da calciatore inizia nel settore giovanile di una delle storiche società brasiliane, il Vasco Da Gama. Nel 2008 il prestito al Fluminense, poi come detto il passaggio a titolo definitivo al Flamengo. Nel 2020 la promozione in prima squadra, con le prime apparizioni in campionato e in Coppa Libertadores che convincono sia il Corinthians a puntare su di lui l'anno scorso, sia… Carlo Ancelotti questa anno. E' stato infatti il nuovo ct del Brasile a convocare per la prima volta in Nazionale maggiore Hugo Souza - lo scorso marzo - con l'esordio invece datato 14 ottobre in occasione dell'amichevole persa 3-2 col Giappone.

Ora, come detto, ecco il suo nome accostato al Milan. Lo stesso Milan che ha sempre la priorità di cercare il rinnovo del contratto di Maignan, attualmente in scadenza nel giugno del 2026. In caso di fumata nera, però, c'è un'alternativa precisa.