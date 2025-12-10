Inter, lungo confronto con Zwayer dopo la gara: l'arbitro è sembrato quasi costernato

Ci sono dei retroscena che meritano di essere raccontati, come quello che riguarda quanto avvenuto dopo il ko dell'Inter per 1-0 a San Siro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra è uscita dallo stadio dopo mezzanotte e mezza e lo ha fatto con lo sguardo torvo di chi ha avuto bisogno di parecchio tempo per digerire la delusione del ko interno contro il Liverpool. Lo stato maggiore del club, a partire dal presidente Giuseppe Marotta, ha voluto discutere del calcio di rigore assegnato ai Reds con Felix Zwayer.

Il confronto con il fischietto tedesco è stato pacatissimo e addirittura sembrerebbe che di fronte alle contestazioni il direttore di gara fosse quasi costernato. L'episodio rischia di comprometterne il cammino nella competizione ed è un peccato, visto che era ed è tuttora uno dei legittimi candidati ad arbitrare la finale di Champions.

Nel corso di questa stagione Zwayer ha diretto 7 partite di Bundesliga, 4 di Champions League, 2 di Coppa di Germania, una dei preliminari di Champions, una del campionato greco e una del campionato degli Emirati Arabi Uniti. Un arbitro molto esperto, che vedremo come e se sarà punito nelle prossime designazioni della competizione europea per club più importante che esista.