TMW Radio Minelli: "Inter-Liverpool, fuori luogo l'intervento VAR per la trattenuta di Bastoni"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex arbitro Daniele Minelli per parlare di quanto accaduto in Inter-Liverpool: "A mio avviso non erano da intervento VAR nè il fallo di mano di Van Dijk, che ha il braccio lungo il corpo e non ha un movimento verso il pallone, nè quello di Bastoni nel finale. Totalmente ingenuo il difensore dell'Inter, perché non si gioca tirando le maglie ma trovo fuori luogo l'intervento del VAR, perché c'è una maglia tenuta e il giocatore del Liverpool dopo si lascia andare in maniera esagerata rispetto alla tirata di maglia. Ma il difensore dà i presupposti per l'intervento.

Un episodio così non può decidere una partita. Se deve essere così, deve essere per tutte le partite ed eliminerebbe certe situazioni".