L'Union Brescia rompe gli indugi: si punta a chiudere con Corini nella giornata di oggi

Non c’è solo l’appuntamento di Coppa Italia Serie C contro la Ternana, con il tecnico della Primavera Nicola Ferrari che siederà in panchina, nel pomeriggio dell’Union Brescia. La dirigenza lombarda infatti ha intenzione di chiudere nelle prossime ore la questione legata all’erede di Aimo Diana in panchina dopo l’esonero di quest’ultimo arrivato l’otto dicembre.

Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia dopo aver valutato diversi profili – fra cui quelli di William Viali (che resta il Piano B), Luca D’Angelo e Fabio Caserta - la società ha deciso di accelerare e chiudere per il ritorno di Eugenio Corini nonostante un’operazione molto onerosa a livello economico, dovendo includere anche 4-5 membri dello staff, ma destinata ad avere un respiro lungo visto che sul piatto c’è un contratto di due anni e mezzo.

In mattinata la trattativa condotta in prima persona dal presidente Giuseppe Pasini è infatti ripartita, col benestare del comitato esecutivo del club, e si punta a chiudere possibilmente limando qualcosa al ribasso. Corini dunque potrebbe tornare per la terza volta alla guida del club della sua città dopo le esperienze dal settembre 2018 al febbraio 2020, dal marzo al giugno del 2022 e una promozione in Serie A conquistata.