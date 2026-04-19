Milan, Rabiot fa autocritica: "Importante vincere, ma oggi abbiamo sbagliato troppo"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta di misura sul Verona grazie al suo sesto gol in campionato: "Non è questione di essere guariti, a questo punto della stagione è importante vincere ma abbiamo sbagliato troppo. Ci stanchiamo di più inutilmente e su questo dobbiamo lavorare, bisogna restare più tranquilli. Va bene la vittoria, ma bisogna fare meglio sul piano del gioco".

C'è stato un contraccolpo psicologico dopo l'addio allo scudetto?

"Lo scudetto lo abbiamo messo alle spalle, questo obiettivo è andato e bisogna essere concentrati sulla Champions. Può capitare di avere un po' di stanchezza, lo spirito ci ha portato ai tre punti, la mentalità va bene ma va migliorato il gioco".

Allegri resterà?

"Non è una questione. Non so cosa farà il mister, come ho detto ci ha dato tanta forza e fiducia in questa stagione perché è il primo a voler raggiungere l'obiettivo. Non so se andrà via a fine stagione, dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo".