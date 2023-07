Milan, Rebic ha rifiutato 10 milioni dall'Arabia Saudita: il croato resta comunque in uscita

Il futuro di Ante Rebic è ancora tutto da scrivere, visto che Stefano Pioli lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati per la tournée negli Stati Uniti perché ormai fuori dal progetto tecnico già dalla fine della passata stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport il croato ha però rifiutato una proposta contrattuale da 10 milioni di euro arrivata dall'Arabia, con il giocatore che però, nonostante questo, resta comunque in uscita.

Ipotesi Turchia.

Nei giorni scorsi si era fatto avanti anche il Besiktas per Rebic, con il club si Super Lig che aveva presentato al Milan un'offerta per il prestito del giocatore, cosa che ai rossoneri non interessa molto, visto che vorrebbero cedere il calciatore a titolo definitivo. Per il momento dunque il croato resta di proprietà del Milan, in attesa di ulteriori sviluppi sul mercato, che potrebbero arrivare anche tra alcune settimane, visto che nella seconda metà di agosto, come sempre, il mercato degli esuberi prenderà sempre più piede.