Tre ko di fila a Torino, ma l'ultimo successo del Milan è davvero memorabile
Tre punti fatti dal Torino nelle ultime cinque giornate. E la squadra allenata da Baroni si ritrova così in una posizione non tranquillissima di classifica. Il Milan invece ha perso all’esordio, dopodiché ha messo insieme 12 risultati utili di fila (8 vittorie e 4 pareggi) che è la migliore in essere di tutta la Serie A.
Preoccupa la fase difensiva dei granata che è la seconda squadra ad aver preso più gol dall’inizio del campionato (23). Peggio del Toro c’è solo la Fiorentina, ultima in graduatori per altro, a quota 24.
In campionato, a Torino, è la squadra di casa che si presenta come vincente nelle ultime tre apparizioni. Il Milan non vince la ‘Grande Torino’ dal 12 maggio 2021, anche se, c’è da dirlo, quella è stata un’affermazione memorabile perché stiamo parlando di un 7-0 per i rossoneri con un Rebic strepitoso (tripletta) e un sontuoso Theo Hernandez autore di una doppietta.
Il Milan, tenendo la propria porta imbattuta, avrebbe la possibilità di portarsi in vetta da solo nella classifica dei clean sheet. Per adesso i rossoneri sono in vetta (7) ma a pari merito con Lazio e Inter.
TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)
79 incontri disputati
25 vittorie Torino
36 pareggi
18 vittorie Milan
101 gol fatti Torino
106 gol fatti Milan
LA PRIMA SFIDA A TORINO
1929/1930 Serie A Torino vs Milan 0-0, 33° giornata
L’ULTIMA SFIDA A TORINO
2024/2025 Serie A Torino vs Milan 2-1, 26° giornata