Tre ko di fila a Torino, ma l'ultimo successo del Milan è davvero memorabile

Tre punti fatti dal Torino nelle ultime cinque giornate. E la squadra allenata da Baroni si ritrova così in una posizione non tranquillissima di classifica. Il Milan invece ha perso all’esordio, dopodiché ha messo insieme 12 risultati utili di fila (8 vittorie e 4 pareggi) che è la migliore in essere di tutta la Serie A.

Preoccupa la fase difensiva dei granata che è la seconda squadra ad aver preso più gol dall’inizio del campionato (23). Peggio del Toro c’è solo la Fiorentina, ultima in graduatori per altro, a quota 24.

In campionato, a Torino, è la squadra di casa che si presenta come vincente nelle ultime tre apparizioni. Il Milan non vince la ‘Grande Torino’ dal 12 maggio 2021, anche se, c’è da dirlo, quella è stata un’affermazione memorabile perché stiamo parlando di un 7-0 per i rossoneri con un Rebic strepitoso (tripletta) e un sontuoso Theo Hernandez autore di una doppietta.

Il Milan, tenendo la propria porta imbattuta, avrebbe la possibilità di portarsi in vetta da solo nella classifica dei clean sheet. Per adesso i rossoneri sono in vetta (7) ma a pari merito con Lazio e Inter.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)

79 incontri disputati

25 vittorie Torino

36 pareggi

18 vittorie Milan

101 gol fatti Torino

106 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Milan 0-0, 33° giornata

L’ULTIMA SFIDA A TORINO

2024/2025 Serie A Torino vs Milan 2-1, 26° giornata