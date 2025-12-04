Pellegrino: "Cuesta e Chivu grandissime persone, ma non hanno tanto in comune"

Nel corso dell'intervista rilasciata a SportMediaset, Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha parlato anche di Cristian Chivu, suo ex tecnico oggi all'Inter: "Con noi è stato bravissimo, è una grandissima persona. Se era una pronto per una big o meno lo saprà lui (ride, ndr), ma qua ha fatto molto bene".

Cosa hanno in comune Cuesta e Chivu?

"Non tanto. Sono grandissime persone entrambe, ma sono molto diversi sul lavoro, sia sull'aspetto tattico, sia su quello personale".

Lei ha il doppio passaporto. Accetterebbe la Spagna o l'Argentina?

"Sono sincero, mi focalizzo sul Parma. Manca ancora per il Mondiale, provo a fare il meglio, non mi ha chiamato nessuna nazionale, devo ancora lavorare e migliorare ogni giorno, che è l'importante. Poi si vedrà che cosa farò. Non ho ancora deciso".

Ha detto più volte che crescere con il suo cognome non è stato facile. Pensa di essersi scrollato di dosso tutte le etichette?

"Sì, non è stato facile, ma è anche stato bello, non era tutto negativo. Con il tempo credo di aver fatto vedere che cosa potevo dare in campo e mi ha aiutato a togliermi quel peso".

Qual è il suo sogno?

"Ne ho tanti, adesso potrei dire di giocare il Mondiale".

