Milan, scatta l'obbligo di riscatto per Jimenez: la cifra in arrivo dal Bournemouth
Il Milan si appresta ad incassare una cifra importante dal mercato. Come riporta Sky Sport infatti, è scattato l'obbligo di riscatto per Alex Jimenez. L'esterno attualmente è in prestito oneroso al Bournemouth, con l'obbligo di riscatto che era condizionato al fatto che giocasse almeno il 50% delle presenze da titolare.
Anche oggi infatti contro l'Aston Villa è partito dal primo minuto di gara. Al Milan arriveranno in cassa ben 19 milioni di euro più 5 di bonus. Tuttavia metà di questa cifra andrà versata al Real Madrid. In questa annata fino a qui Jimenez ha collezionato 21 presenze in Premier League, con un gol all'attivo. A queste si aggiunge una presenza in FA Cup (con un assist).
