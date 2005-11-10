Il Milan sfrutta i regali del Genoa e conquista 3 punti: finale incandescente ma è 2-1 al "Ferraris"

Tre punti per il Milan che dimentica il Ferencvaros. La squadra di Ruben Amorim si impone 2-1 al "Ferraris" contro il Genoa, applaudito dal suo pubblico, con due reti propiziate da due errori rossoblù che nel recupero la riaprono con Ellertsson.

Le scelte dei tecnici

Amorim si affida a Gonçalo Ramos in attacco supportato da Pulisic e da Cissé mentre a centrocampo con Rabiot c’è Modric mentre Musah e Moreira sono gli esterni. In difesa davanti a Maignan spazio alla linea a tre con Mario Gila, De Winter e Diawara. Risponde De Rossi con Vitinha e Messias a sostegno di Osmajic mentre a centrocampo non c’è Frendrup ma Wiafe al fianco di Traoré con Ehizibue ed Ellertsson sulle fasce. In difesa a protezione della porta di Bijlow spazio al solito trio formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez.

Doppio regalo rossoblù

I padroni di casa, come spesso accade specie in casa, partono forte. Osmajic scappa a De Winter in velocità ed entra in area di rigore ma il suo diagonale si spegne di un soffio sul fondo. La risposta rossonera arriva con un pallone recuperato da Gonçalo Ramos in seguito ad un rinvio morbido di Vasquez. Il centravanti calcia in diagonale senza inquadrare lo specchio della porta difesa da Bijlow. Al 12’ pasticcia Vasquez che perde palla favorendo Pulisic che serve Rabiot. Il francese mette un pallone a rimorchio per Cisse che insacca nell’angolino. Al 19’ un nuovo regalo del Genoa, questa volta con un passaggio in orizzontale all’altezza del corner di Traoré non intercettato da Ostigard, mette in moto Ramos abile a servire Pulisic che realizza il 2-0. Alla mezz’ora il Genoa prova a rimetterla in piedi con una sponda di Vitinha per Osmajic che buca Maignan ma il gioco é fermo per una posizione irregolare rilevata anche dal check del VAR. Prima della fine del primo tempo il Grifone ci prova prima con Wiafe con Maignan che respinge e poi con un colpo di testa di Ostigard che il portiere francese blocca a terra.

Accorcia Ellertsson

La seconda frazione inizia con ritmi più bassi e, complice anche la girandola di cambi, il gioco è più spezzettato e le occasioni latitano. Alla mezz’ora un tacco di Baldanzi libera alla conclusione Vitinha ma Maignan sbarra la strada. Ancora Genoa pericoloso con El Shaarawy che tenta la botta dalla distanza, Terracciano devia in corner. La risposta rossonera arriva al 38’ con Rabiot che cerca la conclusione dalla distanza ma il pallone termina sul fondo. Il finale si incendia: poco prima del 90’ Ellertsson fa partire una conclusione che lascia di sasso Maignan e vale la rete dell’1-2. Nel recupero il Genoa si riversa in avanti alla ricerca di un 2-2 che all’ultimo istante viene solo accarezzato.