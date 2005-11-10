Monza-Atalanta 0-1, le pagelle: Krstovic salva Sarri, Carnesecchi monumentale
Pietro Celeste
Dopo un primo tempo a senso unico, in cui al Monza è mancato soltanto la rete, ecco che il calcio non perdona. A inizio ripresa, infatti, è l'Atalanta a portarsi avanti grazie al facile tap-in di Krstovic dopo un pallone lasciato lì incustodito da Tornqvist. Il punteggio non cambia più e per il Monza arriva la quarta sconfitta consecutiva. Reazione della Dea, che torna a vincere dopo un lungo digiuno e salva la pelle al proprio allenatore, quantomeno fino al rientro dalla sosta.
LE PAGELLE DEL MONZA
Tornqvist 5 - Si sarebbe potuto presentare in ritardo di quarantacinque minuti che nessuno se ne sarebbe accorto, ma poi lascia lì a Krstovic il gol del vantaggio.
Kouadio 6 - Impegna Carnesecchi con una botta inaspettata da uno come lui. L'Atalanta spinge dalla sua parte, il giallo condiziona il proseguo. Dal 60' Carboni 6 - Si sgancia dando ulteriori soluzioni offensive.
Goglichidze 6 - Partita educata e senza alcun grattacapo. Gestisce in maniera ottimale la fisicità di Krstovic.
Lucchesi 6,5 - Si propone e proprio da una sua sovrapposizione interna nasce il primo pericolo della partita.
Tourè 6 - Per non essere al massimo della condizione fisica, più che sufficiente. Non patisce, gestisce. Dal 73' Bakoune 6 - Fa il suo, attutendo le (poche) ripartenze degli ospiti.
Mout 6 - Partita di grande applicazione e pulizia. Forse troppo bello, specchiandosi troppo. Dal 81' Colpani s.v.
Colombo 6 - Sempre più centrale nel centrocampo del Monza. Oggi, addirittura, con la fascia al braccio, per poco non premiata dalla botta dal limite.
Akinsanmiro 5,5 - Ci sono giocatori che non si vedono, ma si sentono. Lui non fa parte di questa categoria. Dal 73' Mota 6 - Non riesce a replicare il suo ottimo stato di forma in termine di apporto offensivo, ma comunque vivo.
Mangas 6 - Spinge con costanza. Elegante con il pallone, dimostrando un discreto tasso tecnico nel trovare i giusti pertugi.
Varela 5,5 - La prima convocazione con il Portogallo e il premio prima del fischio d'inizio alzano le aspettative, deluse strada facendo.
Robinson 6 - Primo tempo pieno di spunti, in cui è uno dei più in palla. Nella ripresa ci prova timidamente prima del cambio. Dal 60' Zeballos 6 - Punge ma non lascia il segno.
Allenatore: Juric 5 - Un finale nervoso che gli costa il cartellino rosso. Avrebbe meritato di più, vero peccato uscire inerme dopo una gara approcciata meglio degli avversari.
LE PAGELLE DELL'ATALANTA
Carnesecchi 7 - Tra le tante incertezze dell'Atalanta, lui è senza dubbio la garanzia. Quattro parate in una sola azione, presente anche all'assalto finale brianzolo.
Zappacosta 5,5 - Troppo leggero nei contrasti. Fisicamente sembra accusare la stanchezza nell'ultimo periodo.
Scalvini 6,5 - Si fa trovare ben appostato nei due cross al centro pericolosi di Carboni. Varela non lo spaventa.
Kolasinac 6 - Sa sempre cosa fare, d'altronde la carriera parla per lui. Prende le misure sull'uomo dopo una prima fase di studio. Dal 80' Obric s.v.
Bernasconi 6 - La corsia mancina spinge decisamente di più rispetto a quella di destra. Dalla sua parte, infatti, nasce il gol dei tre punti.
Ederson 6 - Dopo un primo tempo irriconoscibile, nel secondo sale in cattedra ricordandoci la sua miglior versione.
Pasalic 5,5 - Spaesato nel primo e in costante ritardo. L'inserimento dei suoi nella ripresa per poco non permette all'Atalanta di viversi una continuazione di gara più tranquilla.
Elmas 5,5 - Mai effettivamente in partita. Un diesel, seppur i picchi siamo decisamente inferiori dei momenti vuoti.
De Ketelaere 6 - Non brillante, ma comunque dentro la partita. Spunto in solitaria sul finire della prima frazione e tanta abnegazione per portare a casa il massimo.
Zalewski 6,5 - Accende la luce dell'Atalanta con qualche fiammata nel primo tempo. Nel secondo trascina i suoi aumentando i giri del motore. Dal 75' Rowe 5,5 - Non si è preso bene con l'ambiente. Rischia di combinarla grossa nel contatto con Colpani, prezioso nel fallo subito poi.
Kristovic 6,5 - Una partita complicata in cui appare nullo fino al momento del gol, rigenerante se di ruolo fai l'attaccante. Dal 83' Kessiè s.v.
Allenatore: Sarri 6 - La sua Atalanta non è affatto spettacolare. Soffre, resiste e punisce nella ripresa. Vittoria che gli salva la pelle, ma c'è da rimboccarsi le maniche ugualmente.