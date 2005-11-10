Lazio, Lazzari: "Siamo cresciuti molto, è una gioia andare tutti i giorni a Formello ad allenarci"

Manuel Lazzari, terzino della Lazio, ha commentato così il match ai microfoni di Lazio Style Channel: "Questo punto ce lo prendiamo volentieri, è importantissimo perché abbiamo disputato un primo tempo importante e potevamo fare qualche gol in più. Nel secondo tempo il Napoli è cresciuto, sapevamo che venivamo in un campo difficile sapevamo che per loro era “l’ultima spiaggia” quindi ce lo prendiamo volentieri".

Prosegue l'ex Spal, come riportato da Lalaziosiamonoi.it: "Abbiamo fatto un inizio di stagione incredibile, nessuno se lo aspettava e sin dal primo giorno il mister ci ha dato tante idee. Siamo cresciuti molto, è una gioia andare tutti i giorni a Formello ad allenarci. Dobbiamo seguire il mister e continuare così. Il mister ha ridato gioia, adrenalina e un calcio completamente diverso rispetto allo scorso anno. Il gruppo lo ha seguito sin da subito, dopo 11 partite la risposta la squadra l’ha data e ora continuiamo così".

In chiusura: "Penso che abbiamo approcciato alla partita in maniera meravigliosa, abbiamo fatto un grande primo tempo con diverse occasioni da gol e siamo riusciti a sbloccarla. Nel secondo tempo loro sono cresciuti, verso la metà della ripresa ci siamo equilibrati e a 10 minuti dalla fine volevamo tornare a casa con una vittoria ma venire a Napoli e sapere che per loro era l’ultima spiaggia, è un punto preziosissimo".