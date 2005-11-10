Napoli, Allegri: "Parlo sempre col presidente. Difficoltà oggettive rispetto alle aspettative"

Intervenuto nel corso della conferenza stampa al termine della partita contro la Lazio, Massimiliano Allegri è tornato sul suo rapporto col presidente Aurelio De Laurentiis:

"Per esperienza e per carattere, credo che a tutte le problematiche c'è la soluzione. Il possibile lo dobbiamo fare, l'impossibile mi viene più difficile. Chiedo alla squadra di fare il possibile e lo sta facendo, in un momento psicologico che non è facile. E ci mancano dei ragazzi in partita e durante l'allenamento, un conto è allenarsi in 13 e un altro conto è allenarsi in 20. Ma non sono alibi. Ora c'è la sosta, rientreranno tre giocatori dagli infortuni. Col presidente ci parlo, ci ho parlato prima e dopo la partita, credo che abbia chiara la realtà delle cose. Rispetto a quelle che erano le aspettative ci sono delle difficoltà oggettive".