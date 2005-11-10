Inter-Como, le formazioni ufficiali: Bastoni centrale, Dimarco titolare. Per Fabregas l'unico cambio è in porta
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:04Serie A
autore Daniel Uccellieri
08.11.2026 17:04Serie A
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Como, fischio d'inizio alle 18.00 a San Siro
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alle 18.00 a San Siro il big match fra Inter e Como, queste le formazioni ufficiali della gara.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.
A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Bonny, Diouf, Jones, Mkhitaryan, Pavard, Bisseck, Bovio, Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu
COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Butez, Vigorito, Caqueret, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala, Papaccioli, De Paoli.
Allenatore: Cesc Fabregas
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Colarossi - Bahri
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Paterna
AVAR: Gariglio
Altre notizie Serie A
Oggi
17:19 Serie A
Inter, Chivu: "Como in alto non per caso, servirà tanta personalità con e senza palla"
17:15 Serie A
Genoa-Milan 1-2, le pagelle: Cisse ancora a segno, Pulisic prezioso. Ellertsson la riapre
17:15 Serie A
Lazio, Lazzari: "Siamo cresciuti molto, è una gioia andare tutti i giorni a Formello ad allenarci"
17:10 Serie ALive TMW
Live TMWMilan, fra poco la conferenza stampa di Ruben Amorim dopo la gara con il Genoa
17:08 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente 4°. L'Atalanta scavalca il Genoa
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi