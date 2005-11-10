Roma, Gasperini sorride: Koné punta il Sassuolo, ci prova anche Dybala

All'indomani del brutto ko per 3-2 contro il Manchester United, la Roma fa anche la conta degli infortunati. Secondo quanto riportato da Il Tempo, Gasperini può sorridere, visto che Manu Kone punta a tornare a disposizione per la partita di sabato contro il Sassuolo. Il francese si era fermato contro il Real Madrid, riportando una lesione muscolare alla coscia destra. Il suo recupero è ormai giunto nella fase finale.

Dybala ci prova

Non solo lui, anche la Joya sta tentando di essere presente a Reggio Emilia. L'argentino ha ripreso il suo lavoro sul campo e vuole aiutare il tecnico di Grugliasco a ritrovare il successo: il fantasista sembrava inizialmente non essersi fatto male in modo serio, ma alla fine il suo infortunio contro il Real Madrid lo ha tenuto lontano dai campi già per 3 settimane.