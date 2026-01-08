Cagliari, Adopo: "Nella ripresa messa più cattiveria, a Trepy dico di continuare a lavorare"

La rimonta del Cagliari allo stadio Giovanni Zini di Cremona passa anche attraverso la prestazione e il gol di Michel Adopo, centrocampista francese classe 2000 che firma la rete del momentaneo 2-1 e apre la strada al definitivo pareggio arrivato nel finale con il giovane Yael Trepy. Un punto prezioso per i rossoblù, che dopo una prima frazione disastrosa chiusa sotto di due reti grazie ai gol di Johnsen e Vardy, hanno cambiato volto nella ripresa dimostrando carattere e personalità.

La prestazione di Adopo conferma la sua importanza nello scacchiere rossoblù, con il francese che sta diventando sempre più un elemento imprescindibile per la corsa salvezza del Cagliari, ora quattordicesimo in classifica con 19 punti. Al termine della gara, il centrocampista ha analizzato ai microfoni di DAZN la reazione della squadra nell'intervallo e ha speso parole di incoraggiamento per il giovane compagno autore del gol del pareggio.

Raccontaci cosa vi siete detti all'intervallo, perché siete entrati nel secondo tempo con una ferocia in campo. Cosa vi siete detti?

"Sì, siamo partiti un po' male nel primo tempo. Ci siamo guardati negli spogliatoi, abbiamo parlato, abbiamo detto quello che non andava, che dobbiamo mettere un po' più di cattiveria, di coraggio, perché la possiamo fare e siamo riusciti".

Dai un consiglio a Trepy. Ha fatto un gol, è bello il primo, però...

"Non è niente, deve continuare a lavorare perché ha talento, però con il lavoro può arrivare in alto".