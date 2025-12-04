Tare oggi torna all'Olimpico da avversario. Dopo 18 anni alla Lazio: i migliori acquisti

Igli Tare questa sera si presenterà per la prima volta allo stadio Olimpico da avversario della Lazio. Una sfida non banale per il dirigente albanese che sabato scorso ha affrontato i biancocelesti a San Siro e tra poche ore se li ritroverà di nuovo di fronte in una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo 18 anni in cui quelli biancocelesti sono stati anche i suoi colori.

Il suo arrivo alla Lazio, da calciatore, nell'estate 2005. Dopo due stagioni a Bologna, Tare ebbe l'opportunità di chiudere la carriera nel club biancoceleste: 65 presenze e cinque gol in tre stagioni prima di appendere gli scarpini al chiodo. Di diventare dirigente della Lazio di Claudio Lotito per i successivi quindici anni. Fino all'estate 2023. Ma quali sono stati i suoi migliori acquisti da DS biancoceleste? Ecco la nostra top cinque

Hernanes - Pescato in Brasile, fu acquistato dal San Paolo nell'estate 2010 per 13.5 milioni di euro. Il Profeta si impose rapidamente come uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato e restò nella Capitale per tre anni e mezzo. Nel gennaio 2014 fu ceduto all'Inter per 13 milioni più bonus.

Felipe Anderson - Anche in questo caso Tare pesca dal Brasile. E' l'estate 2013 e Felipe Anderson arriva dal Santos per circa 8 milioni. Una stagione di apprendistato, poi un'altra in cui per qualche mese è il miglior giocatore del campionato. Resta alla Lazio cinque stagioni e poi verrà ceduto al West Ham per 38 milioni di euro. Tornerà in biancoceleste tre anni più tardi, per tre milioni di euro e per altre due buone stagioni.

Luis Alberto - Al Liverpool finisce nel dimenticatoio e la Lazio nell'estate 2014 lo acquista per cinque milioni di euro. Un affare incredibile. Per otto stagioni uno dei migliori assist-man della Serie A, ma anche calciatore capace di realizzare in biancoceleste oltre 50 reti. Nell'estate 2024 è stato ceduto all'Al-Duhail per 12 milioni di euro.

Sergej Milinkovic-Savic - Tare lo acquista quando è praticamente definito il suo trasferimento alla Fiorentina. Lo strappa alla società viola e il 6 agosto 2015 l'ufficializza l'operazione col Genk per circa 10 milioni di euro. Attaccante aggiunto, centrocampista di grande passo e con capacità di inserimento uniche: 69 reti in otto stagioni. Nell'estate 2023 è stato ceduto all'Al-Hilal per 40 milioni di euro.

Ciro Immobile Calciatore simbolo della Lazio di Tare e Lotito. Viene acquistato nell'estate 2016, 8.5 milioni di euro nelle casse del Siviglia per portare nella Capitale il miglior cannoniere della storia della Lazio: 207 reti in 340 partite. Lascia la Capitale dopo otto stagioni, adesso è al Bologna dopo una stagione in Turchia, al Besiktas.

Altri cinque grandi acquisti da menzionare: Miroslav Klose, Senad Lulic, Antonio Candreva, Stefan De Vrij e Mattia Zaccagni.