Milan, trattativa in chiusura con lo Young Boys per Athekame: arrivo previsto a giorni

Milan e Young Boys sono vicinissimi a definire l’accordo per Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 che ha convinto gli osservatori rossoneri grazie alle sue qualità fisiche e alla capacità di abbinare spinta offensiva e solidità difensiva. Secondo La Gazzetta dello Sport, la trattativa è ormai in chiusura: il club svizzero ha dato il via libera alla cessione per una cifra complessiva di 10,5 milioni di euro, bonus inclusi. Un investimento importante per un prospetto ancora giovanissimo, ma considerato dal Milan come un innesto di prospettiva con potenziale immediato per la prima squadra.

Athekame, che ha spinto con decisione per approdare a Milanello, è atteso nei prossimi giorni a Milano per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto. Il suo arrivo andrà a rinforzare il reparto difensivo, offrendo a Paulo Fonseca un’alternativa di valore sulla fascia destra e un elemento su cui lavorare per il futuro.

Nato in Danimarca il 13 dicembre 2004, Athekame muove i primi passi nel mondo del calcio in vari club: Athlétique-Régina FC, Olympique de Genève FC, Servette FC, Meyrin FC, fino ad arrivare al Neuchâtel Xamax FCS con cui ha esordito tra i professionisti. A gennaio 2024 viene preso a titolo definitivo dallo Young Boys che però lo lascia in prestito al club di Neuchâtel fino al termine della stagione. Il 28 luglio 2024 fa il suo esordio con i gialloneri in Super League, il massimo campionato svizzero, nel match contro il San Gallo, entrando in campo al 58' al posto dell'infortunato Blum. Poche settimane dopo, il 17 settembre, il giovane terzino ha invece debuttato in Champions League giocando dal primo minuto contro l'Aston Villa. Il primo gol è arrivato invece in Coppa di Svizzera il 27 febbraio 2025 contro il Zurigo. Con la maglia dello Young Boys, lo svizzero ha collezionato nella scorsa stagione 43 presenze e appunto una rete.